Prorrogada isenção de impostos sobre combustíveis por mais 30 dias

O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com a equipe de transição do Governo Lula e apresentou hoje (27) proposta de prorrogação da isenção de impostos sobre combustíveis ao futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O prazo para terminar essa isenção seria no final do ano. A prorrogação por mais 30 dias da isenção de PIS e Cofins sobre os combustíveis visa conter o aumento do preço da gasolina, diesel e gás de cozinha a partir do dia 1º de janeiro de 2023.

Guedes sugeriu uma prorrogação por 90 dias, porém o novo governo não aceitou a proposta de isenção por um prazo maior que um mês. A isenção anual de PIS Cofins sobre combustíveis custa aos cofres públicos R$ 52 bilhões .O valor de R$17 bilhões só para gás de cozinha(GLP) e diesel.

Ao contrário de Lula, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, manteria a isenção durante todo o ano de 2023. Porém, no próximo governo, a isenção seria somente para diesel e gás de cozinha.

A intenção do Governo Lula é criar um fundo de recursos de tributos para conter o aumento dos combustíveis.