Lula contraria equipe de segurança e quer desfilar em carro aberto

A equipe de segurança de Lula está preocupada com a posse do presidente eleito, principalmente após a prisão de um bolsonarista preso após ter plantado explosivos próximo ao aeroporto de Brasília.

Seguranças responsáveis pela posse sugeriram redobrar o cuidado durante a cerimônia e mencionaram a possibilidade do desfile de Lula acontecer em um carro blindado. Fontes próximas a Lula disseram que há forte resistência do petista, já que a atitude pode afetar o caráter popular do evento, deixando o presidente distante dos eleitores.

O presidente eleito quer manter a programação de desfilar em carro aberto.

Uma das fontes de segurança do presidente declarou ao G1 que “tudo será decidido mesmo na véspera da posse, quando tivermos o cenário final dos acontecimentos. Ainda não há decisão sobre o blindado, mas essas e outras medidas estão na mesa, em avaliação”.