Aras é contra indulto que beneficia policiais do massacre do Carandiru

A Procuradoria Geral da República (PGR), através de Augusto Aras, deverá acionar o governo federal para invalidar o decreto do presidente Jair Bolsonaro (PL) que ofertou o indulto de Natal a militares e policiais envolvidos no massacre do Carandiru.

Segundo informações divulgadas, a ação será impetrada na próxima segunda-feira (26) junto ao STF. A relatoria do caso pode competir à ministra Rosa Weber, presidenta da Corte, Ricardo Lewandovski, Gilmar Mendes ou Alexandre de Moraes.

O decreto questionado, trazido por Bolsonaro, concede perdão de pena para os 74 policiais acusados no Júri Popular pelo massacre do Carandiru - que aconteceu há mais de 30 anos. No caso, mais de 100 presidiários foram mortos pela atuação policial.