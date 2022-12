STF suspende o porte de arma da deputada federal Carla Zambelli

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu que a deputada federal Carla Zambelli (PL) terá que devolver a arma de fogo usada durante perseguição a um homem no dia 29 de outubro, em São Paulo. Após um desentendimento com apoiadores de Lula, ela sacou e apontou uma arma para um homem que a perseguiu até um estabelecimento comercial , agredindo-a verbalmente. Na ocasião, seu assessor efetuou disparos sem atingir ninguém.

Mendes, relator do processo envolvendo a deputada, suspendeu o porte de arma da parlamentar alegando que o argumento que Zambelli agiu para se defender é "incoerente com a dinâmica dos fatos apurados". E que ela tem um prazo de até 48h para entregar a arma com a munição na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal ou de São Paulo. Caso contrário, autoriza busca e apreensão dos materiais em sua residência.

Segundo o ministro, Zambelli promoveu "manifestações na mídia e nas redes sociais sobre o fato ocorrido, instigando práticas contrárias às premissas do Estado Democrático de Direito".

Ainda de acordo com a Procuradoria Geral da República, o manejo da arma de fogo ocorreu em desacordo com as disposições regulamentares, sendo portanto, suspensa o porte de arma da deputada.