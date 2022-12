Chapa de Cláudio Castro é acusada de gastos ilícitos durante a campanha

O Ministério Público Eleitoral acusa a chapa do governador reeleito Cláudio Castro (PL) e do vice Thiago Pampolha (União Brasil) de gastos ilícitos durante a campanha eleitoral. O órgão pede a cassação dos diplomas, entregues na última sexta-feira (16), e a inelegibilidade por 8 anos.

O MPE também solicitou a quebra de sigilo bancário dos fornecedores contratados pela chapa na campanha este ano.

“Foram identificadas empresas, fornecedoras de bens e serviços de campanha, com número reduzido de empregados, o que poderia, em tese, caracterizar indícios de falta de capacidade operacional, totalizando uma despesa de R$ 1.042.825,28", diz trecho do documento.

Os procuradores do MPT afirmaram, inclusive, que ações ilegais da campanha do atual governador causaram 'verdadeiro desequilíbrio no pleito eleitoral'.

Na última semana, MPE já havia protocolado na justiça uma ação contra o governador e mais 11 pessoas por suposto abuso de poder político e econômico por meio de desvios na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Em nota ao G1, o Governo do Estado respondeu as acusações informando que a Coligação Rio Unido e Mais Forte, chapa de Castro, vai apresentar os esclarecimentos necessários à Justiça Eleitoral, em tempo oportuno, para comprovar a conduta correta da chapa eleita.

Disse também que o governador e o vice estão seguros de que todos os pontos apresentados serão respondidos para que se confirme a integridade da chapa no processo eleitoral.