Vídeo: deputado aliado a Bolsonaro diz que bolsonaristas que pedem golpe estão 'iludidos'

O deputado federal e pastor evangélico Otoni de Paula (MDB-RJ), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou em entrevista, no último sábado (17), que aqueles que estão acampados em frente aos quartéis do Exército pedindo um golpe de Estado estariam 'iludidos'.

O parlamentar disse ainda que Bolsonaro não vai seguir adiante com qualquer tentativa de golpe, e que os bolsonaristas radicais podem acabar sendo presos.

"Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir, e eu, olhando na sua câmera, digo: não vai. E digo: não se iludam. E digo mais: saiam das portas dos quartéis, vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda", apontou o deputado.

Otoni de Paula também criticou a postura do atual presidente desde a derrota para Lula (PT) na eleição deste ano.

“Tem brasileiros que perderam o emprego e que estão em uma situação lamentável, movidos por amor à pátria. Ele [Bolsonaro] não tem o direito de estar em silêncio”, concluiu.

Trecho da entrevista do deputado Reprodução