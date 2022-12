Ministro do STF pede perdão por impedir Lula de ir a velório de irmão

Segundo colunista, ministro afirma se sentir mal com decisão - Foto: Marcelo Camargo e José Cruz/Agência Brasil

Segundo colunista, ministro afirma se sentir mal com decisão - Foto: Marcelo Camargo e José Cruz/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli pediu perdão a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por não permitir que ele fosse ao velório do próprio irmão, Genival Inácio da Silva, em janeiro de 2019, época em que o presidente eleito ainda estava preso.

A informação é da colunista Monica Bergamo, do jornal "Folha de S. Paulo". Segundo ela, Toffoli procurou Lula durante a cerimônia de diplomação do presidente, que aconteceu na última segunda-feira (12/12), para dizer que se sente mal com a decisão.

O ministro ainda teria dito que "queria ir dormir tendo o perdão" de Lula. O presidente, por sua vez, teria apertado a mão de Toffoli e pedido para ele ficar "tranquilo. A coluna ainda destacou que o presidente sinalizou ao ministro que conversassem a respeito do assunto em outra ocasião mais reservada no futuro.

Lula estava preso por acusações de corrupção quando seu irmão, conhecido como Vavá, faleceu, vítima de um câncer. O petista pediu à Justiça o direito de se encontrar com seus familiares para participar do velório, que aconteceu em em São Bernardo do Campo, São Paulo.

O pedido acabou chegando ao STF, que vetou a visita. Mais tarde, Toffoli chegou a autorizar que Lula se encontrasse com a família, mas apenas se isso acontecesse em uma unidade militar e não na cerimônia de velório. O presidente preferiu não aceitar.