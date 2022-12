Governador e demais candidatos eleitos pelo RJ são diplomados no TRE

Cláudio Castro foi reeleito no primeiro turno para o governo do Rio - Foto: Filipe Aguiar

Cláudio Castro foi reeleito no primeiro turno para o governo do Rio - Foto: Filipe Aguiar

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou, na manhã desta sexta-feira (16), a cerimônia de diplomação das candidatas e dos candidatos eleitos no pleito de 2022. O evento aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no Centro do Rio.

Em sessão lotada, com a presença dos eleitos, seus familiares e a imprensa, o colegiado da Corte Eleitoral fluminense diplomou os 121 eleitos para os cargos de governador, vice-governador, senador, suplente de senador e deputados federal e estadual.

A cerimônia foi iniciada com uma apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga. Em seguida, o presidente do TRE-RJ, o desembargador Elton Leme, declarou a abertura da sessão solene com cumprimentos às autoridades e políticos presentes.

“Estamos aqui reunidos para coroar o processo eleitoral. Hoje, a solenidade marca o fim do processo com 121 diplomandos para homologar o resultado bem sucedido das urnas”, disse o presidente do TRE-RJ após a execução do hino nacional pela orquestra.

Logo após, Leme citou os atentados ao sistema eleitoral brasileiro, que ele disse considerar um dos pilares da democracia, e foi fortemente aplaudido pelos presentes.

“As instituições brasileiras mostraram maturidade, força e consistência, o que é fundamental no propósito de fortalecer os valores do estado democrático de direito. O Rio de Janeiro está em festa [com a validação da eleições]”, conclui.

Em seguida, o magistrado começou a entregar os diplomas. O primeiro a receber foi o governador eleito Cláudio Castro; depois o vice-governador Thiago Pampolha. Receberam também pelas mãos do chefe do TRE-RJ o senador eleito Romário (PL) e seus dois suplentes.

Depois da diplomação do governo e senado do Rio, os deputados federais e estaduais foram chamados para receber seus diplomas.

Um momento polêmico marcou a sessão: o deputado federal Glauber Braga (PSOL) levantou um cartaz escrito “Cláudio Castro não merece esse diploma” e foi, majoritariamente, vaiado pelos presentes.

Após o encerramento da cerimônia, o governador eleito falou com a imprensa. Acompanhado do vice-governador e da primeira-dama, ele disse que o Rio agora viverá um ‘novo tempo’.

“Estou com uma vontade grande de consertar os problemas do Rio. Sabemos que são problemas sérios que dificilmente se resolverão todos em quatro anos, mas acho que já evoluímos nesses últimos dois anos e temos muito o que evoluir”, afirmou.

Castro também aproveitou para comentar as acusações de que teve votos comprados.

“A eleição acabou. Aproveito para lembrar que a diferença na entre o primeiro e o segundo colocado foi mais do que a votação que ele teve. Então, ele, que diz que defende tanto a democracia, que respeite o resultado da urna em vez de ficar gravando videozinho. Dizer que quase cinco milhões de pessoas foram compradas é um desrespeito”, disse.

Aqueles que não puderam comparecer à cerimônia receberão o diploma por meio de procuração previamente apresentada à Presidência do Tribunal. Quem não puder comparecer ou fazer a retirada do diploma por procuração tem também a opção de emitir posteriormente o documento pelo sistema Diploma On-line, disponível no site do TRE-RJ.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que a candidata ou o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo, que é um ato do Poder Legislativo.