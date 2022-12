Cláudio Castro é denunciado por suspeita de compra de apoio político

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi denunciado junto de outros 11 aliados políticos pelo Ministério Público Eleitoral do estado, por acusações de comprar apoio político e utilizar a máquina pública a favor de sua campanha eleitoral.

O documento acusa a chapa do candidato reeleito de abuso de poder político e econômico. Segundo o MP, Castro e seu grupo teria usado os cargos fantasmas da Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio (Ceperj) em um esquema de compra de cabos eleitorais.

A folha de pagamentos secreta do escândalo da Ceperj foi usada, conforme aponta a denúncia, para financiar a campanha de candidatos como o atual secretário estadual de Governo Rodrigo Bacellar (PL), eleito como deputado estadual nas últimas eleições.

A denúncia foi levada para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que avaliará o caso. Se aceita, a denúncia condena a chapa do governador eleito, que pode ter seu mandato cassado.

Na última terça-feira (13/12), o Tribunal julgou as contas da campanha de Castro. Os gastos foram aprovados com ressalvas; foram encontradas irregularidades em algumas das prestações de conta da campanha e, por isso, foi ordenada a devolução de 223,9 mil reais. A defesa de Castro informou que deve recorrer a decisão.