Gastos com campanha de General Pazuello são reprovados pelo TRE-RJ

Gasto de 286 mil reais teria sido feito antes do prazo para prestação de contas, mas declarado com atraso - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As contas eleitorais do deputado federal Eduardo Pazuello (PL) foram reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na última segunda-feira (12/12). O ex-ministro declarou cerca de 286 mil reais com atraso, o que foi considerado grave de acordo com a análise do tribunal.

No total, o valor representa aproximadamente 30% de todo o gasto do general com sua campanha eleitoral. A despesa teria sido realizada antes do prazo para a primeira prestação de contas prevista pelo TRE, mas só foi declarada depois da data.

Os advogados de defesa do deputado indicaram que tentarão um recurso sobre a decisão. Na visão deles, o atraso não seria motivo suficiente para a rejeição da conta apresentada. Eles alegaram, ainda, que a inconsistência nos valores declarados foi explicada, na época, ao órgão técnico que analisou os números.

Pazuello foi ministro da Saúde durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas últimas eleições, foi o segundo nome mais votado no estado do Rio para o cargo de deputado federal.