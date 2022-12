PT avalia impedir presença de Bolsonaro na posse, revela colunista

Em sua coluna, a partir de informações de dentro do Partido dos Trabalhadores (PT), Sérgio Noblat afirma que os últimos episódios de vandalismo protagonizado por seguidores do Presidente Jair Bolsonaro fizeram com que a segurança de Lula e o PT temessem a presença do presidente na posse, sob a alegação de que isso pode tensionar ainda mais o evento.

O colunista informou que a expectativa é de que Bolsonaro não se pronuncie sobre sua presença na posse, o que causaria ainda mais tumulto entre os seguidores do presidente acampados em Brasília. Por isso, a equipe de transição da área de Justiça e Segurança Pública está avaliando a possibilidade de entrar com um pedido na Justiça para impedir a presença de Bolsonaro no Palácio do Planalto no dia da posse.

Noblat afirma que o argumento do pedido judicial seria de que a presença de Bolsonaro é risco iminente de conflito e tumulto e que pode colocar vidas em risco, já que estima-se que cerca de 300 mil pessoas compareçam à posse.