Gabriel Galípolo será o secretário-executivo de Fernando Haddad

Fernando Haddad (PT), que será ministro da Fazenda de Luís Inácio Lula da Silva (PT), a partir de janeiro, anunciou, nesta terça-feira (13), o nome do profissional que vai ocupar o segundo posto na hierarquia da pasta: o economista graduado pela PUC-SP, Gabriel Galípolo .

Gabriel tem uma carreira promissora e atualmente é professor de uma das universidades públicas mais conceituadas no Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele tem uma longa experiência no mercado financeiro, além de ter presidido o Banco Fator, onde atuou até 2021.

Além dele, outro economista cotado para a Secretaria de Política Pública é Guilherme Mello; porém ainda não foi anunciado oficialmente por Haddad.