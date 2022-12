Lula é oficialmente diplomado Presidente da República

Pouco mais de um mês após saírem vitoriosos na apuração das urnas eleitorais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) foram oficialmente diplomados como Presidente e Vice-Presidente da República, respectivamente, em cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira (12/12).

O evento, que aconteceu na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, contou com a presença de governadores, deputados e aliados políticos da chapa eleita. Também estiveram presentes na ocasião os ex-presidentes José Sarney e Dilma Rousseff, assim como a atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.

Durante o discurso de diplomação, Lula se emocionou ao relembrar sua trajetória política. "Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário o diploma [de Presidente]. Quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque, [para] quem passa pelo que eu passei nesses últimos anos, estar aqui agora é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o arbítrio desse país", afirmou, chorando, o presidente.

Discurso foi aplaudido de pé pelos convidados presentes no local | Foto: Reprodução/TV Justiça

Ele também aproveitou o momento para falar sobre o estado das instituições democráticas durante os últimos quatro anos, em críticas ao governo de Jair Bolsonaro (PL). "A democracia enfrenta um imenso desafio ao redor do planeta, talvez maior do que no período da Segunda Guerra Mundial. Na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos, os inimigos da democracia se movimentam, usam e abusam dos mecanismos de manipulação e mentira disponibilizados por plataformas digitais, que atuam de maneira gananciosa e absolutamente irresponsável", afirmou.

"É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma e Presidente eleito do Brasil, em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro", concluiu.

Com a cerimônia, o TSE, através da figura de seu presidente, ministro Alexandre de Moraes, oficializado o resultado das urnas e habilita os candidatos eleitos pelo processo eleitoral a tomarem posse dos cargos para os quais foram votados. A posse definitiva, por sua vez, acontece em outra cerimônia oficial, que será realizada no próximo dia 1° de janeiro.