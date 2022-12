Lula confirma Haddad para o Ministério da Fazenda e anuncia mais 4 ministros; veja quais

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), começou a anunciar nesta sexta-feira (9) os nomes do primeiro escalão de seu futuro governo, que começa em 1º de janeiro de 2023. Em entrevista coletiva, Lula anunciou os chefes das pastas: Fazenda; Casa Civil; Justiça e Segurança Pública; Defesa e Relações Exteriores.

O governo eleito vem afirmando que o desenho da Esplanada dos Ministérios será similar ao do segundo mandato de Lula (2007-2010).

Foi anunciado o ex-presidente do TCU (Tribunal de Contas da União) José Múcio para o Ministério da Defesa, o ex-governador e senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Mauro Vieira para o Ministério das Relações Exteriores e o governador da Bahia, Rui Costa (PT), para a Casa Civil.

No fim da entrevista, encerrada para que o presidente eleito pudesse assistir à partida Brasil x Croácia, da Copa do Mundo do Catar, Lula disse que vai indicar, na semana que vem, mais pessoas para a sua equipe ministerial.

Conheça os nomes indicados:

Fernando Haddad é um dos homens de confiança de Lula. Ele foi candidato ao governo do estado de São Paulo nas eleições deste ano e ministro da Educação do presidente eleito.

José Múcio Monteiro é ex-ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) e amigo pessoal de Lula. Ele foi ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, no segundo mandato do petista.

Rui Costa é governador da Bahia e não disputou a reeleição neste ano porque já está no segundo mandato. Ele deixou de concorrer a outro cargo público este ano por articulações do PT.

Flávio Dino é ex-governador do Maranhão e senador eleito pelo estado nas eleições deste ano. Na transição de governo, coordena o GT de Justiça e Segurança Pública.

Mauro Vieira foi chefe do Itamaraty no governo da ex-presidente Dilma Rousseff e, hoje, é embaixador do Brasil na Croácia.

