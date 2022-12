Lula deve anunciar alguns ministros nesta sexta, informa presidente do PT

O novo governo trabalha com a expectativa de ter, aproximadamente, 35 ministérios - Foto: Instituto Lula/Divulgação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar, nesta sexta-feira (09), alguns nomes de futuros ministros de seu governo, que se inicia em 1º de janeiro. A informação foi dada por Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT).

Segundo especulações que acontecem desde o início da transição, o nome do ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, é favorito para o Ministério da Defesa. Outro nome forte para assumir uma das pastas é o de Fernando Haddad, que deve ficar com o Ministério da Fazenda.

O novo governo trabalha com a expectativa de ter, aproximadamente, 35 ministérios. Para efeito de comparação, o atual governo de Jair Bolsonaro, possui 23 ministérios.