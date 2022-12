Desembargador gonçalense recebe medalha Joaquim Lavoura na Câmara de São Gonçalo

Nascido e criado em São Gonçalo, o desembargador Fábio Dutra, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), recebeu na última quarta-feira (07/12), a medalha Joaquim Lavoura, na Câmara Municipal de São Gonçalo. Além dele, sua esposa, a pedagoga e ex-secretária de Educação, Gisele Herdy, também foi reconhecida com outro título do legislativo gonçalense, a medalha Mulher Destaque.

A homenagem com as condecorações ao casal foi uma iniciativa do vereador Vinícius (Solidariedade). “Quando surgiu a oportunidade de propor esta homenagem, não pensei duas vezes, pois conheço há muito tempo a história do desembargador. O Dr. Fábio possui contribuições significativas no ramo do direito no Estado, com atuações tanto no mercado de trabalho como no meio acadêmico”, destacou o parlamentar.

Vereador Vinicius ofereceu homenagem ao desembargado; medalha foi entregue por filho do parlamentar | Foto: Layla Mussi

A medalha foi entregue pelo presidente da Câmara, Lecinho (MDB), e colocada no pescoço do magistrado pelo filho do vereador Vinícius, o estudante de Direito, Guilherme de Moura. Em seu discurso, o desembargador agradeceu celebrou o município de São Gonçalo, que ele chama de sua “pátria”. “A minha trajetória está ao alcance de todas as crianças e adolescentes, de todos que estão ingressando na educação. Nós podemos ter um município ainda muito melhor se nós levarmos a sério a educação”, afirmou.

Fábio Dutra aproveitou para falar sobre o trabalho legislativo dos vereadores. "Vocês nem precisam fazer muitas leis. Posso até dizer que se houvesse uma lei proibindo vereadores, deputados e senadores de fazerem lei, seria bom. Às vezes são tantas leis que nós não sabemos como cumprir todas. Vocês, vereadores, são motivo da nossa alegria ou da nossa tristeza. Nós esperamos sempre que seja da nossa alegria”, concluiu.

Ex-secretária municipal de Educação recebeu título Mulher Destaque | Foto: Layla Mussi

Já sua esposa, homenageada pela carreira na educação municipal, também agradeceu o reconhecimento e se disse honrada por fazer parte do grupo de “mulheres e homens de destaque que fazem o melhor pelo nosso município, que todo dia saem para trabalhar e voltam para casa abençoando a vida das pessoas”.