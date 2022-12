Audiência pública debate implantação do Parque Urbano do Boa Vista

A Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado do Rio de Janeiro apresentaram, nesta quarta-feira (30), durante Audiência Pública na Câmara de Vereadores, o projeto para a construção da maior área de lazer a ser implantada no município: o Parque Urbano Boa Vista, que será construído na área onde ficava o antigo Piscinão de São Gonçalo.

A audiência foi convocada para incentivar a participação popular e o debate em relação ao projeto, tendo em vista o tamanho do município e de sua população, atualmente com mais 1,2 milhão de habitantes. O projeto foi elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e integra o Plano Estratégico Novos Rumos.

“Apesar de termos toda essa extensão territorial, atualmente a gente não tem áreas que a população possa desfrutar de lazer e atividades turísticas, ao menos não nessa proporção que a cidade merece. Com essa audiência pública, nós temos a possibilidade de demonstrar o projeto e de ouvir a população. A ideia é debater o projeto”, disse a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa.

A retomada do piscinão foi desconsiderada devido ao seu alto custo de manutenção, inviabilizando sua operação. A Prefeitura de São Gonçalo buscou inspiração em parques urbanos famosos de várias cidades, sendo o Parque Madureira, no Rio, a base para a elaboração de um projeto que atenda a população de forma abrangente, com variadas faixas etárias e grupos sociais que possam ser integrados à nova área de lazer.

O novo Parque Urbano Boa Vista vem para revitalizar uma área de mais de 30 mil metros quadrados, que se encontra inutilizada há oito anos, desde o fechamento do piscinão. A área terá uma estrutura diversificada para atender aos gonçalenses, com skate park, cascata, quadra poliesportiva, futmesa, área de convivência para piquenique, pista de atletismo ao redor do parque, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, academia de jovens e idosos, espaço de memórias ( para interação com o local) , prédio administrativo e banheiro. Além disso, o objetivo é que a Secretaria de Esporte e Lazer tenha sua sede no local.

Atualmente, São Gonçalo tem nove projetos entregues pelo município à Secid-RJ. Três já estão em execução: ciclorrota, pavimentação e as obras de drenagem nos bairros Vista Alegre e Marambaia. Em fase final de licitação, estão os projetos do MUVI e as obras de drenagem e pavimentação do bairro Jardim Bom Retiro. As intervenções acontecem através do programa Estado Presente nas Cidades, realizado em parceria com os municípios fluminenses para execução de obras de infraestrutura.

“Para São Gonçalo, temos investimentos estimados em mais de 1 bilhão de reais em obras que o governo do Estado tem realizado e vai realizar nos próximos meses”, disse o presidente do comitê gestor da Secretaria de Estado das Cidades, Rafael Agenor.

A parceria com o Governo do Estado foi destacada na audiência.

“Quando eu era secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, tomamos a iniciativa de elaborar o projeto do parque para que pudesse iniciar essa discussão. O governador Claudio Castro, quando conheceu a proposta, de imediato deliberou que a Secretaria das Cidades pudesse dar andamento", disse o deputado estadual eleito, Douglas Ruas, que também lembrou do grande volume de obras que vêm ocorrendo em São Gonçalo através de parceria com o Governo do Estado.

A audiência foi presidida pelo vereador Bruno Porto. A mesa da audiência foi composta pela secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa; pela subsecretária de Gestão Integrada, Rafaela Santana; pelo presidente do INEA-RJ, Felipe Campel; por Rafael Agenor, presidente do comitê gestor da Secretaria de Estado das Cidades (Secid-RJ); pelo secretário de Esporte e Lazer, Lúcio Portugal; e pelo deputado estadual eleito, Douglas Ruas.

As obras estão orçadas em R$44 milhões e o prazo de execução é de 390 dias, a partir da licitação para as obras.