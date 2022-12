Vice-governador eleito do Rio participa de Encontro Empresarial no Rio

O vice-governador eleito, Thiago Pampolha, representou o governador Cláudio Castro no Encontro Empresarial, promovido pela Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, na noite desta terça-feira (29), no Windsor Flórida Hotel, no Flamengo, Zona Sul do Rio. O evento é anual e tem o objetivo de fortalecer as oportunidades de investimentos e desenvolvimento de negócios no estado. A iniciativa favoreceu o networking entre os empresários fluminenses, que conheceram um pouco das medidas do governo para estimular novos empreendimentos.

O presidente da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, Marcos Madureira, abriu o encontro dando as boas-vindas aos empresários e investidores, reforçando a importância de ter a atenção dos governantes como aliados para a expansão empresarial no Rio de Janeiro.

Durante o encontro, Pampolha, que também é deputado estadual, apresentou um panorama econômico geral do estado, falou sobre abertura de empresas, estímulo das atividades econômicas e geração de emprego e renda. Também abordou sobre a vocação fluminense para se tornar um grande polo gerador de energia e referência na transição energética do país para uma matriz mais diversificada e limpa.

"Este tipo de iniciativa é fundamental e me sinto prestigiado em dividir este momento com os presentes. Mais uma oportunidade de mostrarmos como o Rio de Janeiro vem oferecendo um ambiente de negócios atraente para empresas e investidores, com segurança administrativa e jurídica. O compromisso com a desburocratização e a transparência favorece a atração de novas empresas. Em dois anos, foram mais de 160 mil empreendimentos abertos e criados mais de 410 mil empregos formais", exemplificou.

O vice-governador eleito mencionou também o PactoRJ, maior pacote de investimentos para a retomada social e econômica do estado, fortalecendo as indicações de um ambiente seguro e próspero para as companhias se instalarem. Trocou ainda experiências sobre ações que têm garantido a evolução das relações comerciais internacionais.

"Estaremos empenhados em trabalhar de forma contundente, reforçando a credibilidade conquistada e impulsionando nossa capacidade de expansão. O objetivo é uma gestão coletiva baseada no diálogo e no relacionamento para o reforço institucional de cada empresa que aposta e vai apostar no nosso estado", sinalizou Thiago Pampolha, já se comprometendo a promover uma agenda oficial de trabalho entre o governador e os associados da Câmara Espanhola.

Edição comemorativa

A edição deste ano do Encontro Empresarial foi apresentada pela Repsol Sinopec, como parte das comemorações de seus 25 anos no Brasil. A petrolífera tem forte presença no pré-sal, consolidando-se como a quarta maior produtora mundial e uma das maiores empresas da América Latina. A diretora de operações Lorena Dominguez, representando o presidente da empresa, Alejandro Ponce, contou um pouco da história, enaltecendo a relação da empresa com o Rio de Janeiro e enfatizando a importante atuação das companhias espanholas não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil.

"Temos um grande envolvimento com o Rio de Janeiro e, assim como todos os representantes de grandes empresas com atuação em petróleo e gás, infraestrutura e energia aqui presentes, buscamos reforçar o peso do empresariado espanhol na região, estreitar relacionamento e preservar a confiança no cenário de crescimento social e econômico estadual", disse a executiva.