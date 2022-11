Posse de Lula terá shows de Martinho da Villa e Pablo Vittar

Janja ficou responsável pela organização do evento - Foto: Divulgação

A futura primeira dama do Brasil, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, anunciou na tarde desta quarta-feira (30), que mais de 15 artistas irão se apresentar na posse de Lula no dia 1º de janeiro de 2023.

De acordo com as primeiras informações, entre os convidados estão Pabllo Vittar, Martinho da Vila, Fernanda Takai e Chico César. A esposa do presidente eleito quem ficou responsável pela organização da cerimônia.

“Estamos preparando uma grande festa para comemorar a posse do Lula presidente! O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano.”, disse Janja em suas redes sociais.