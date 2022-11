Eduardo Bolsonaro afirma que foi ao Catar levar vídeos sobre o Brasil

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi criticado após aparição em jogo da Copa do Mundo, e nesta manhã fez um vídeo afirmando que só foi ao Catar para entregar um vídeo sobre o Brasil.

Alguns apoiadores de Jair Bolsonaro, que neste momento fazem protestos nas ruas contestando a derrota do presidente nas urnas, foram os responsáveis pelas críticas, alegando que o próprio filho do candidato derrota estava curtindo a vida.

Em sua defesa, Eduardo disse que foi ao país mostrar a situação do Brasil e chegou a dizer que o Catar neste momento não vive só a Copa do Mundo.

“Nesses pen drives aqui têm vídeos, em inglês, explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Qatar só se fale em copa do mundo. Só para lembrar para você que a Fifa tem mais membros do que as Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fale algumas verdades na cara, né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da Lei Rouanet e etc.”, disse Eduardo Bolsonaro.