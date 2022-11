Bolsonaro vai ao interior do Rio para primeiro compromisso oficial após derrota

Quase um mês após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial, o presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu, neste sábado (26/11), a seu primeiro compromisso oficial fora de Brasília. Ele esteve presente na formatura de um grupo de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, que aconteceu em Resende, no interior do Rio de Janeiro.

Bolsonaro não discursou durante a cerimônia. Ele chegou ao local por volta das 11h, de helicóptero. Após pousar em uma base de acesso restrito, ele foi até a entrada Academia, onde cumprimentou apoiadores que protestavam contra o resultado das urnas. As proximidades do local têm sido ponto de encontro para manifestantes pró-Bolsonaro desde a divulgação do resultado das urnas, no dia 30 de outubro.

O vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, também estiveram presentes na ocasião. Durante a cerimônia, Bolsonaro participou da tradicional condecoração e entrega da Espada de Oficial ao cadete que ocupa lugar de destaque na turma.

Antes de sair, o presidente almoçou com aliados e autoridades políticas presentes. Em seguida, por volta de 13h30, deixou a Academia em Resende para retornar ao Palácio da Alvorada, em Brasília, no Distrito Federal.