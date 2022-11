João Amoêdo anuncia sua desfiliação do partido Novo

O empresário João Amoêdo, que se candidatou a presidente em 2018, anunciou a desfiliação do partido Novo. Para Amoêdo, o partido que ele ajudou a fundar não existe mais.

Nos últimos meses, ele vinha sofrendo críticas de dentro do partido por apoiar Lula durante a campanha do segundo turno. Com isso, após anunciar sua saída, ele disse que o Novo tem estimulado ações contra a democracia.

“Hoje, com muito pesar, me desfilio do partido que fundei, financiei e para o qual trabalhei desde 2010. Infelizmente, o Novo, fundado em 2011 e pelo qual trabalhamos por mais de 10 anos, não existe mais.”, escreveu Amoêdo nas suas redes sociais.

Em nota, o Partido Novo disse que lamenta as declarações feitas por Amoêdo.

" O Partido Novo respeita a trajetória de João Amoêdo e sua participação na história da sigla, mas lamenta profundamente tais declarações graves e infundadas. Infelizmente, por atitudes e palavras como essas, ele se afastou cada vez mais dos princípios, das ideias e das pessoas do partido".