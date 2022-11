Lula recebe alta após ser internado para tratar laringe

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi internado no último domingo (20/11) para tratar uma lesão na laringe. O político passa bem e já recebeu alta do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde realizou o procedimento na garganta.

De acordo com a assessoria, a internação tinha como objetivo realizar a retirada de placas brancas para ajudar no tratamento de uma leucoplasia na laringe e inflamações nas cordas vocais. Os problemas foram identificados durante exame de rotina no dia 12 de outubro.

Ainda segundo os assessores, os exames não apresentam qualquer sinal de malignidade e os médicos constataram remissão completa do tumor na região identificado em 2011. A leucoplasia pode evoluir para um câncer, mas isso só acontece em casos raros e, no momento, ela não representa grande ameaça a Lula, que já está em casa nesta segunda-feira (21/11)