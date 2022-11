Roberto Jefferson pede a STF para ser transferido de prisão para hospital

A defesa de Roberto Jefferson (PTB) enviou, nesta sexta-feira (18/11), um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ex-deputado seja transferido do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, onde está preso por tentativa de homicídio, para o Hospital Samaritano da Barra, na Barra da Tijuca.

Os advogados de Jefferson alegam que ele está "debilitado" e que correr risco de morte caso não seja transferido da prisão, onde está detido desde outubro, quando reagiu contra policiais que foram até sua residência cumprir um mandado de prisão, atirando e jogando granadas contra eles.

“Não há dúvidas do risco de morte imposto ao peticionante, eis que o sistema prisional em que está inserido já afirmou, por diversas vezes, que não tem condições adequadas para atendê-lo. É inequívoco a existência de grave risco de o requerente morrer, caso seja mantido no estabelecimento prisional, eis que a SEAP já afirmou não possuir condições adequadas para manter a estabilização da sua saúde", afirma o pedido, enviado ao presidente do Supremo, ministro Alexandre de Moraes.

Jefferson cumpria sua pena em prisão domiciliar por conta do problema de saúde. O mandado que o enviou para uma unidade prisional foi emitido por conta de ataques misóginos proferidos pelo ex-deputado à ministra Cármen Lúcia, assim como por acusações de disseminar informações falsas.