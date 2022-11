Bolsonaristas interditam totalmente a Avenida Presidente Vargas em ato

Com blusas verde e amarelo e envoltos na bandeira do Brasil, centenas de bolsonaristas aproveitaram esta terça-feira (15), feriado da Proclamação da República, para participarem de atos antidemocráticos no Centro, em frente ao Comando Militar do Leste (CML). O protesto interditou, das 12h às 17h, totalmente os dois sentidos da Avenida Presidente Vargas. Às 17h50 as pistas sentido Candelária foram liberadas. Já a pista sentido Praça da Bandeira segue com interdições. No sentido Praça da Bandeira, o desvio é feito para a Avenida Passos.

Equipes da CET-Rio, Polícia Militar e Guarda Municipal estão no local. Até o momento não há registro de ocorrências.

Os manifestantes, que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas, pedem intervenção militar. O número de bolsonaristas aumentou no Centro do Rio por volta das 10h desta terça-feira (15), mas o acampamento em frente ao CML está montado há mais de 15 dias, com a instalação de tendas e distribuição de refeições ao longo do dia.Em nota, o Ministério da Defesa disse que manifestações "ordeiras" são "exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de reunião".