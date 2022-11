Jornal do Brasil é usado em fake news para difamar Lula

Postagem com fake news simula edição impressa do jornal, que parou de circular com cópias físicas em 2019 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Jornal do Brasil se pronunciou, nesta segunda-feira (14), a respeito do uso da imagem do veículo jornalístico em uma informação falsa divulgada em redes sociais nas últimas semanas. A imagem insinua que o jornal teria publicado uma notícia dizendo que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá confiscar poupanças e aumentar cobranças do imposto de renda durante seu mandato.

"Esta suposta capa do JORNAL DO BRASIL tem circulado em grupos de aplicativos de mensagens de todo o País, a partir da região Sul, com flagrante mensagem de interesse de grupos bolsonaristas que não aceitam a eleição do presidente Lula. O JORNAL DO BRASIL deixou de circular em edições impressas a partir de abril de 2019", destacou o veículo.

O jornal destacou ainda que já acionou seu departamento jurídico para entrar com medidas judiciais que penalizem os autores do crime.

Fake news indicando que Lula teria ameaçado "confiscar tudo" começaram a circular na internet, especialmente entre grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), na semana seguinte ao resultado da apuração das urnas, no dia 30 de outubro. A maior parte das postagens enganosas tomam como base um falso tweet erroneamente atribuído ao político do PT.

"Companheiros e companheiras. Nós vamos manter o Auxílio Brasil, mas para isso precisamos de sua contribuição. Meus amigos, durante apenas 6 meses de 2023 precisaremos bloquear as poupanças dos brasileiros. São apenas 6 meses. Confiem nesse metalúrgico aqui", diz a postagem falsa.

O portal de notícias "G1" e o projeto de checagem "7c0" analisaram postagens excluídas do presidente e confirmaram que a suposta afirmação nunca foi publicada por Lula. Não há registros de que o presidente eleito tenha sequer feito outras declarações que apontem para um interesse em confisco de poupanças.