Rafael do Gordo assume posto de deputado afastado na Alerj

O ex-vereador Rafael do Gordo (DC), de 39 anos, foi convocado para assumir uma vaga como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) nesta quinta-feira (10/11). O político gonçalense é nomeado ao cargo depois do afastamento do deputado eleito Eurico Júnior (PV), de quem era suplente.

Eurico foi afastado na última quarta (09/11) por conta de uma condenação por improbidade administrativa na época em que era prefeito de Vassouras, no interior do estado. A mudança de nomes foi publicada no Diário Oficial do Legislativo.

Essa não é a primeira vez de Rafael na casa. Eleito vereador em São Gonçalo aos 25 anos, em 2008, ele chegou à Alerj pela primeira vez em 2011, após ser eleito deputado estadual nas eleições de 2010. Em 2014, ele tentou a reeleição, mas não conseguiu. Mesmo assim, acabou retornando ao cargo em 2015, substituindo o então parlamentar Domingos Brazão (PMDB), de quem também era suplente.

O deputado afastado, Eurico Júnior, alegou, durante discurso de despedida na última quarta (09/11), que as acusações de improbidade são imprecisas. Ele foi condenado por conta de uma obra que ordenou realizar em Vassouras, em sua passagem pela Prefeitura. Na época, o orçamento do município não tinha verbas suficientes para a construção.

“Esse é um processo que aconteceu em 2006, quando fiz uma desapropriação de três lotes ao lado de uma escola municipal no bairro de Barão de Vassouras para construir uma quadra que pudesse atender à escola e toda a comunidade através de uma emenda de Brasília. O meu mandato terminou em 2008, a verba não tinha sido liberada e meu sucessor demorou a fazer a obra. O Ministério Público, em 2013, entrou com um processo de improbidade devido à demora da obra, mas quem demorou a construir foi o meu sucessor”, disse o parlamentar.