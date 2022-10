Lula faz primeiro discurso após vitória neste domingo (30)

Cerca de uma hora após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cravar a vitória de Lula no segundo turno, neste domingo (30), o ex-presidente fez, em São Paulo, o primeiro discurso após o resultado da eleição presidencial.

A fala do presidente eleito para governar de 2023 a 2026 foi realizada em evento com a presença de seu vice-presidente Geraldo Alckmin, da também candidata à presidência Simone Tebet, da deputada federal Marina Silva, da sua esposa Janja Silva e de apoiadores.

“Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil. Mas tenho fé que com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente. E a gente possa inclusive restabelecer a paz entre as famílias, os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos, e o Brasil", afirmou Lula.

Segundo o próximo presidente a governar o país, as eleições têm "um único vencedor: o povo brasileiro".

Lula disse ainda que sua vitória representa um ‘'imenso movimento democrático” e não apenas uma vitória sua e de seu partido.