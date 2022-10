Lula (PT) é eleito presidente do Brasil pela terceira vez

Lula está eleito presidente do Brasil pela 3ª vez - Foto: Ricardo Stuckert

Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleito o 39º presidente da República neste domingo (30) ao derrotar, no segundo turno, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro do Partido Liberal (PL). O pernambucano volta à presidência 12 anos após o fim de seu último mandato.

A vitória foi confirmada às 19h58, quando, com 98,81% das seções apuradas, Lula conseguiu obter 59.563.912 votos (50,83% dos válidos) e não podia mais ser ultrapassado por Bolsonaro, que somava 57.627.462 votos (49,17%).

Lula recebeu 57.259.504 milhões de votos no primeiro turno, contra 51.072.345 milhões de Bolsonaro.

Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, é um ex-sindicalista, ex-metalúrgico e político brasileiro. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi o 35º presidente do Brasil entre 1º de janeiro de 2003 e 1º de janeiro de 2011. Seu partido, o PT, governou o Brasil de 2002 a 2016, tendo como presidentes Lula e Dilma Rousseff.

Lula foi deputado federal por São Paulo (1987-1991) e tentou a Presidência da República por três vezes (1989, 1994 e 1998) até ser eleito em 2002, e reeleito, em 2006.

Em abril de 2018 foi preso, depois de condenado por corrupção. Assim, ele foi impedido de concorrer à Presidência da República naquele ano, com base na Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135, de 2010). O ex-presidente passou 580 dias preso em uma cela da Polícia Federal no Paraná. Em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou as condenações de Lula, que recuperou seus direitos políticos.

*Com informação da Agência Senado