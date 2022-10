Com 71% das urnas apuradas, Lula vira e está em primeiro lugar com 50,07%

Com 71,09%% das urnas apuradas para as eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vira a apuração e aparece em primeiro lugar com 50,07% dos votos válidos. Jair Bolsonaro (PL) está em segundo lugar com 49,93% dos votos válidos.

Aos 67 anos, Bolsonaro tenta a reeleição pelo PL. Em 2018, foi eleito presidente da República pelo Partido Social Liberal (PSL). Seu atual candidato a vice-presidente na chapa é Walter Braga Netto.

Aos 77 anos, Luiz Inácio Lula da Silva busca seu terceiro mandato como presidente. O candidato a vice em sua chapa é Geraldo Alckmin (PSB) que foi seu adversário na disputa de 2006.