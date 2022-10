'Se Deus quiser, seremos vitoriosos', afirma Bolsonaro

Cercado por um forte esquema de segurança, o presidente Jair Bolsonaro (PL) já votou no Rio de Janeiro. As 7h49, deste domingo, o candidato a reeleição chegou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio.

O presidente não deu entrevista, mas garantiu que espera a vitória das urnas. "Expectativa de vitória pelo bem do Brasil. Só tivemos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou, melhor Brasil será vitorioso hoje à tarde", declarou.