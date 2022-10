Apoiadores se reúnem na Praia de Icaraí em caminhada pró-Lula

Mais uma edição do evento "Lularte" em apoio ao candidato Luís Inácio Lula da Silva (PT) à presidência acontece nesta manhã de sábado (29), véspera das eleições, na Praia de Icaraí, na zona sul de Niterói, a partir das 9h.

Assim como aconteceu no último dia 16, no Centro de Niterói, a caminhada contará com a presença do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), e de Marcelo Freixo (PSB), que se tornaram os grandes nomes da campanha de Lula no Rio.

A caminhada, que não terá a presença de Lula, é considerada o último ato para conseguir votos na região. A concentração do evento teve início às 9h. O tema do evento é "Pela Paz e contra o Ódio".