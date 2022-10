Bolsonaristas jogam ovos em carreata de Simone Tebet em Niterói

Na tarde desta segunda-feira (24), a senadora e ex-candidata ao Planalto, Simone Tebet (MDB), foi às ruas de Niterói pedir votos para Lula (PT) e tecer críticas ao atual governo de Bolsonaro (PL). A caminhada teve início na Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, e contou com a participação de lideranças políticas do estado do Rio. Presenças como do prefeito da cidade Axel Grael (PDT), do ex-prefeito Rodrigo Neves (PDT), das deputadas federais Benedita da Silva (PT) e Talíria Petrone (PSOL) e do deputado federal Alessandro Molon (PSB) também marcaram o evento. Durante o ato na cidade, houve trocas de ofensas entre apoiadores de Lula e de Bolsonaro.

Tebet discursa em ato pró-Lula e tece críticas a Bolsonaro Reprodução

Autor: Reprodução

Em discurso, Tebet disse: (...) vamos convencer aqueles que não votaram no primeiro turno para votar em Lula no segundo turno. (...) Dia 30 nós vamos fazer de Niterói a cidade que mais vai dar votos para Lula no estado do Rio de Janeiro". Simone ainda afirmou que em 30 de outubro, os eleitores colocarão o atual presidente no ‘lixo da historia’. Em meio à outras críticas tecidas ao atual governo, a emebedista acrescentou: “O que está em jogo é o que queremos para o nosso Brasil, se queremos livros, ou se queremos armas”.

“Bolsonaro é responsável pela morte de pessoas na pandemia da Covid-19. Lula permitiu que o povo preto e pobre estivesse numa universidade. Bolsonaro quis comprar armas. Estou, sim com Lula. Precisamos gerar emprego e renda. Até o dia 30, não vamos descansar. Sejam os braços do Lula, as vozes dele, virem votos. A partir de 30 de outubro, o Brasil poderá respirar novamente e Bolsonaro será varrido para o lixo da história — disse.

Alguns bolsonaristas da cidade reagiram tacando ovos na direção da comitiva da senadora na altura da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói. Ninguém foi atingido. Niterói teve maioria de votos para Lula no primeiro turno (46,56%),

Troca de ofensas entre os grupos opositores foram manifestadas durante toda a caminhada. Toalhas com o rosto de Bolsonaro foram estendidas e ofensas foram direcionadas à emebedista e companheiros de caminhada. Desde o fim do primeiro turno, a senadora tem usado sua influência para tentar converter votos brancos e nulos em votos no ex-presidente Lula, além de criticar assiduamente o presidente Jair Bolsonaro.