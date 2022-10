Pesquisa Atlas: Lula está a frente com 53%, contra 47% de Bolsonaro

Nesta segunda-feira (24), o Instituto Atlas divulgou a pesquisa eleitoral, contratada pela Intel. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente com 53% de intenções de votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tem 47%.

Esta é a segunda pesquisa do Atlas para o segundo turno. Em comparação com a primeira, Lula passou de 52,4% para 53%. Já Bolsonaro oscilou para baixo e passou de 47,6% para 47%.

A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. A pesquisa do Instituto Atlas é realizada com coleta aleatória através de questionário eletrônico e com pós-estratificação da amostra de resultados "de acordo com as características do eleitorado nacional", como explica o registro da pesquisa, que está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral.

Em relação aos votos totais, também houve uma variação da primeira para essa segunda pesquisa. Lula foi de 51,1% para 52% e Bolsonaro 46,5% para 46,2%. Não sabem, brancos ou nulos oscilaram para baixo, passando de 2,4% para 1,8%.