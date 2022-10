Cláudio Castro é diagnosticado com a gripe influenza e princípio de pneumonia

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi diagnosticado com a gripe influenza e princípio de pneumonia, causados pelo vírus H1N1. Ele precisou cancelar compromissos de sua agenda até quarta-feira (26) por recomendações médicas.

De acordo com a assessoria do governo, Cláudio irá acompanhar as questões do governo do estado e despachar de casa até a próxima quarta-feira. Castro foi reeleito ao cargo de governador do Rio no primeiro turno destas eleições de 2022, com 58,67% dos votos.