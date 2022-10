Antes de se entregar à prisão, vídeo mostra Roberto Jefferson em clima amistoso com policial

Vídeo nas redes sociais mostra Roberto Jefferson (PTB), Padre Kelmon (PTB) e agente da Polícia Federal em conversa amigável antes da rendição do ex-parlamentar - Foto: Reprodução

Vídeo nas redes sociais mostra Roberto Jefferson (PTB), Padre Kelmon (PTB) e agente da Polícia Federal em conversa amigável antes da rendição do ex-parlamentar - Foto: Reprodução

O ex-deputado e ex-presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, se entregou à Polícia Federal (PF) na noite deste domingo (23), após enfrentar policias federais que cumpriam mandado de prisão e deixar dois feridos. Antes de ser preso na sua casa, em Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, vídeo que mostra o ex-parlamentar em clima amigável com policial que negociava sua rendição chamou a atenção nas redes sociais.

O vídeo mostra conversa amistosa que conta com Roberto Jefferson (PTB), Padre Kelmon (PTB) e um agente da Polícia Federal. Enquanto o policial explica que está cumprindo uma ordem, Jefferson rebate que não teria atirado nos policiais. No mesmo momento, o agente também afirma: “o que o senhor precisar a gente vai fazer”.

Em seguida, o policial diz que os policiais feridos estão bem e ameniza o ocorrido entre Roberto e os agentes de polícia que deixou parabrisa de viatura estilhaçado. “Quando eles correram atrás da viatura, eu joguei a granada na frente”, afirma o ex-deputado federal durante a filmagem.

Confira o vídeo:

esse vídeo expõe o escárnio absoluto com que o Roberto Jefferson trata os agentes da @policiafederal. a maneira amistosa e debochada com que o outro policial federal conversa com ele é ainda mais CHOCANTE. pic.twitter.com/Dp9hGdozXw — Emílio Moreno (@emiliomoreno) October 24, 2022

Roberto Jefferson foi levado à Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, neste domingo, às 19h. Vídeo mostra manifestantes cantando música em apoio ao ex-deputado no momento em que ele deixa sua residência, juntamente à Polícia Federal e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar.

Roberto Jefferson se entrega à polícia.

Esse é o momento que ele sai da casa dele, dentro da viatura da polícia pic.twitter.com/xa0tAb5sJj — Marcelo Henrique 🇧🇷²² (@MHR2907) October 23, 2022

Roberto chegou ao Presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada de hoje (24), quatorze horas após o ocorrido que deixou dois agentes da PF feridos.



Em publicação na sua página do Twitter, Jair Bolsonaro (PL) postou vídeo em que comenta o caso, com a legenda “Prisão do criminoso Roberto Jefferson”. Nele, o candidato à reeleição afirma que Jefferson foi preso e que o tratamento para quem atira em policiais é o de ‘bandido’. Ao final, o Presidente da República presta sua solidariedade aos policiais feridos no episódio.

- Prisão do criminoso Roberto Jefferson. pic.twitter.com/kWYq4GqRNp — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 23, 2022

O ministro Alexandre de Moraes também se manifestou nas redes sociais logo após a prisão, determinada por ele. Em postagem, o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) parabeniza o trabalho dos policiais federais e se solidariza com os agentes atingidos por Jefferson.