Repórter da InterTV, afiliada da Globo, é agredido por bolsonarista na porta da casa de Roberto Jefferson

Vídeo mostra Rogério de Paula caído no chão, após ataque do bolsonarista, em Levi Gasparian - Foto: Reprodução

Durante cobertura da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson, o cinegrafista da InterTV, afiliada da Globo, Rogério de Paula, de 59 anos, sofreu agressão de bolsonaristas e apoiadores do ex-parlamentar, em Comendador Levy Gasparian, no Sul do Estado do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (23).

O repórter cinematográfico teve um início de convulsão seguida por desmaio, após ser atingido por um soco e bater com a cabeça no chão. Sua câmera e instrumento de trabalho se quebrou com a queda.

Rogério foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, cidade vizinha a Levi Gasparian. De acordo com informações, ele passou por exames, mas está lúcido e segue em observação.

Policiais militares chegaram a abordar os manifestantes, mas os liberaram em seguida. A direção da InterTV afirmou que vai registrar um boletim de ocorrência na delegacia da cidade.

Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e o Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro repudiaram e condenaram o ato de violência contra um trabalhador da mídia. Ao mesmo tempo, cobraram das autoridades a apuração e punição do agressor.