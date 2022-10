Lula visita São Gonçalo e reúne multidão no Zé Garoto

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de um evento de campanha na tarde desta quinta-feira (20/10), em São Gonçalo. O ex-presidente reuniu uma multidão de eleitores no bairro do Zé Garoto.

O encontro, que estava marcado para acontecer na Praça do Zé Garoto, precisou começar na rua adjacente depois que a Praça foi fechada nesta manhã, segundo relatos. O político se encontrou com apoiadores na rua Coronel Serrado, por volta das 12h30, e começou a discursar pouco depois. A concentração de apoiadores estava marcada para 11h, mas vários moradores da região apareceram no ponto de encontro ainda pela manhã; confira no vídeo:

null Layla Mussi

Autor: Layla Mussi

Em seu discurso, Lula destacou que, se eleito, pretende intensificar a luta no combate à fome no Brasil. "A gente vai acabar com a fome do país, porque todo mundo tem que ter o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia", reforçou, pouco depois de brincar que estava com pena dos presentes, por conta da alta temperatura no município.



Além disso, ele também manifestou seu interesse em assegurar geração de empregos de forma acessível à população mais carente. "A gente vai fazer um esforço muito grande para que se possa gerar emprego para homens e mulheres desse país. Vamos garantir, na lei, que mulheres e homens que fizerem os mesmos serviços vão ganhar o mesmo salário. Porque está na constituição, mas não está regulamentado. Vamos tratar de regulamentar", prometeu o ex-presidente.

Outras pautas debatidas em seu pronunciamento incluíram a retomada dos investimentos no projeto 'Minha Casa Minha Vida', para "garantir moradia para a maioria mais pobre desse país", e a luta contra a exploração sexual de menores no país.

1/10 | Foto: Layla Mussi

2/10 | Foto: Layla Mussi

3/10 | Foto: Layla Mussi

4/10 | Foto: Layla Mussi

5/10 Lula discursou por cerca de 30 minutos no Zé Garoto | Foto: Layla Mussi

6/10 | Foto: Layla Mussi

7/10 | Foto: Layla Mussi

8/10 | Foto: Layla Mussi

9/10 | Foto: Layla Mussi

10/10 | Foto: Layla Mussi





















Lula também aproveitou o encontro para alfinetar o rival Jair Bolsonaro (PL). "Ele [Bolsonaro], agora, perto das eleições e sabendo que vai perder, inventou de distribuir vale-emergência, dar décimo terceiro para o auxílio emergencial. Isto é política na tentativa de comprar a consciência do povo. Ele acha que nós somos gado. (...) Tudo que for depositado na conta de vocês, peguem. E, quando chegar no dia 30, vote 13, para que ele nunca mais tente enganar o povo brasileiro", brincou.

O discurso terminou pouco antes das 14h, com Lula declarando que, com sua vitória, irá "tornar São Gonçalo um lugar melhor".

Estiveram presentes no evento os ex-candidatos à Governador do Rio, Marcelo Freixo (PSD) e Rodrigo Neves (PDT), assim como outras lideranças e figuras políticas da região que fazem parte de legendas que apoiam a candidatura de Lula

"O gonçalense sabe o que o senhor fez pelo povo de São Gonçalo. (...) O adversário do presidente Lula não fez nada por São Gonçalo nesse quatro anos, mas é o campeão da mentira", destacou Neves, em pronunciamento antes da fala de Lula.

Alguns minutos antes do encontro começar, um carro de som com apoiadores do presidente Bolsonaro passou em frente à Praça do Zé Garoto tocando o jingle do adversário de Lula nos alto-falantes. Apesar disso, não há relatos de conflitos durante o evento.

O segundo turno das eleições acontece no próximo dia 30 de outubro, com Lula e Bolsonaro disputando o cargo da Presidência. De acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira (19/10) pelo Instituto Datafolha, o candidato do PT tem 49% das intenções de voto dos eleitores, enquanto o do PL reúne 45% das intenções.