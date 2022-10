Lula e Bolsonaro terão 1 hora de confronto direto em debate na Band

Segundo turno ocorre no dia 30 de outubro - Foto: Divulgação

Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontraram, na noite deste domingo (16), em debate que acontecerá na Band às 20 horas.

Até o momento, essa primeira metade do segundo turno foi marcada por trocas de acusações, informações falsas e busca por apoios políticos ao redor do país de ambos os lados.

O debate terá três blocos, contando com perguntas feitas por jornalistas e embates diretos entre os participantes. Uma hora inteira do evento será destinada para que os candidatos façam perguntas entre si com tema livre.

Até o dia da eleição, mais quatro debates irão ocorrer. Entretanto, os candidatos ainda não confirmaram participação em todos os eventos.

Confira as datas dos próximos debates:

- 17 de outubro, Rede TV! e Metrópoles

- 21 de outubro, CNN Brasil, SBT, Estadão, Veja, Terra e NovaBrasilFM

- 23 de outubro, TV Record

- 28 de outubro, na TV Globo