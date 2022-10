Fala de Bolsonaro sobre "pintou um clima" com menores gera polêmica nas redes; veja vídeo

Uma declaração do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre imigrantes venezuelanas menores de idade causou polêmica neste sábado (15/10). Durante uma entrevista ao canal do YouTube ‘Paparazzo Rubro-Negro’, o candidato à reeleição relembrou uma ocasião em que encontrou menores de 14 anos durante passeio de moto numa comunidade de Brasília, e afirmou que "pintou um clima". Com a repercussão do vídeo e os comentários dos internautas, o assunto chegou ao topo dos 'trendig topics' nacionais no Twitter.

"Eu parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. ‘Posso entrar na sua casa?’ Entrei. Tinham umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para que? Ganhar a vida”, relatou Bolsonaro. Confira o trecho:



null Reprodução/YouTube

No momento em que a história foi contada, o contexto da conversa era de crítica à política venezuelana e aos governos de esquerda da América Latina. Porém, a insinuação de ter 'pintado um clima' dita pelo presidente ao falar das menores chamou a atenção de usuários, que manifestaram repúdio ao tom das falas com a hashtag #BolsonaroPedofilo.

Até o fim da tarde deste sábado (15/10), o candidato ainda não havia se pronunciado sobre a repercussão de suas falas.