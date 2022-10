Ex-candidato João Amôedo declara apoio à Lula no segundo turno

O ex-candidato à Presidência e fundador do Partido Novo João Amôedo (Novo) declarou, em entrevista publicada no jornal "Folha de S.Paulo" neste sábado (15/10), que irá apoiar o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições para presidente.

Ferrenho crítico das gestões de representantes do PT, Amôedo destacou que esta será a primeira vez em que vota no partido e que só o fará para tentar impedir que Jair Bolsonaro (PL) seja reeleito. Em 2018, quando disputou as eleições presidenciais, o político manifestou apoio a Bolsonaro no segundo turno.

"Os fatos, a história recente e o resultado do 1º turno, que fortaleceram a base de apoio de Bolsonaro, me levam à conclusão de que o atual presidente apresenta um risco substancialmente maior", declarou o ex-presidente do Partido Novo.

A decisão de Amôedo foi criticada por seu partido, que chamou a posição de "absolutamente incoerente e lamentável" em uma publicação no Twitter. Na entrevista, o político chegou a dizer que acreditava ser possível escutar críticas de colegas da legenda pela manifestação de apoio, mas que não seriam coerentes, já que a "liberdade de expressão" é um dos pilares do Partido.

É absolutamente incoerente e lamentável a declaração de voto de João Amoêdo em Lula, que sempre apoiou e financiou ditadores e protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história.



Seu posicionamento não representa o Partido Novo e vai contra tudo o que sempre defendemos. — NOVO 30 (@partidonovo30) October 15, 2022

O segundo turno das eleições presidenciais acontece no dia 30 de outubro.