Ipec: Lula tem 55% dos votos válidos no 2ºturno e Bolsonaro tem 45%

Em pesquisa Ipec, divulgada nesta quarta-feira(5), Lula apresentou 55% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro apresentou 45%, com margem de erros de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Este é o primeiro levantamento do Ipec realizado após o primeiro turno das eleições. E no levantamento dos votos válidos, foi apontado que Lula tem 55% da intenção de voto e Bolsonaro tem 45%. Já no estudo das intenções de voto (espontânea), Lula apresentou 50%, e Bolsonaro, 40%.

No cálculo dos votos válidos, os votos em branco, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos, são excluídos.

Para este estudo, realizado entre segunda-feira (3) e quarta-feira (5), foram entrevistadas 2.000 pessoas, em 129 municípios. A pesquisa, que possui 95% de índice de confiança, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02736/2022.

O procedimento do instituto é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial das eleições.