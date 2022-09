Eleições 2022: Confira as agendas deste sábado (24) dos candidatos ao Governo do Rio

Agendas dos candidatos para este sábado (24):

Candidaturas ao Governo do Rio

Cláudio Castro (PL): ÀS 9h, ogovernador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, participa de caminhada em Alcântara, em São Gonçalo). No trajeto, conversará com moradores e comerciantes. Ponto de encontro: Shopping Pátio Alcântara - Praça R. Carlos Gianelli, s/n° - Alcântara

Cyro Garcia (PSTU): Cyro Garcia participa com reunião e almoço com apoiadores em Niterói, a partir das 14h. E às 17h, participa de roda de conversa com a Cacau, militante do Movimento Revolucionário de Trabalhadores – MRT, e candidata a deputada estadual pelo Polo Socialista e Revolucionário na legenda do PSTU. A atividade acontece no Musicorum, na Lapa – Rua do Resende, 82.

Eduardo Serra (PCB): O candidato estará às - 17h - Cine Debate "Um Poeta na Amazônia" em Friburgo - BABEL Arte Bar e Café.

Juliete Pantoja (UP): A agenda da candidata para esta sábado (24) não havia sido divulgada até o fechamento da matéria.

Luiz Eugênio (PCO): A agenda do candidato para esta sexta (23) não havia sido divulgada até o fechamento da matéria.

Marcelo Freixo (PSB): ÀS 9h, fará uma carreata pela Zona Sul, Centro, Zona Norte e Baixada Fluminense. A concentração será na Praça Paris, na Glória.

Paulo Ganime (Novo): ÀS 8h, o candidato tem um encontro com eleitores no Mercado Municipal de Angra, nas Rua Arcebispo Santos, 167 Centro de Angra dos Reis. Às 11h, Paulo Ganime participa de uma caminhada no Calçadão de Itaguaí. O ponto de encontro será no Parque de Eventos Municipal, localizado na Estrada do Trapiche, 2-36, Centro.

Rodrigo Neves (PDT): O candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, fará às 9h, carreata pela Região Oceânica, em Niterói (início: frente a Dinisa - Estrada Francisco da Cruz Nunes, 4718, Itaipu). À tarde, às 12h, fará caminhada pela Rua Paulo Gustavo, em Icaraí, com o prefeito Axel Grael (início: Esquina com Rua Miguel de Frias)

Wilson Witzel (PMB): A agenda do candidato para esta sábado (24) não havia sido divulgada até o fechamento da matéria.