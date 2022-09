Confira como foi o dia dos candidatos a governador do Rio nesta sexta-feira (23)

Rodrigo Neves

O candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, reafirmou nesta sexta-feira (23) o compromisso de criar uma linha de crédito para micro e pequenos empreendedores. O valor será de até R $100 mil sem juros e com 36 meses para pagar, por meio da AgeRio, a agência de fomento do estado que funciona como um banco de investimentos.

A proposta foi levada ao povo da cidade de Cabo Frio, onde o candidato participou de uma carreata no fim da manhã.

"Como fiz em Niterói com sucesso, nós vamos apoiar as micro e pequenas empresas, que foram as que mais sofreram com a pandemia e com a crise econômica do estado. Será importante para todo o estado, mas sobretudo para o interior do nosso Rio de Janeiro", explicou Rodrigo Neves.

Em carreata, Rodrigo Neves percorreu São Cristóvão, Canal, Rua dos Biquínis, Jacaré e Jardim Esperança. Em conversa com eleitores, o candidato garantiu a ampliação dos investimentos em Educação.

"Quero destacar a implantação de uma grande cidade universitária com vários cursos de graduação e pós-graduação da UERJ e de outras universidades públicas, garantindo oportunidade para a juventude de Cabo Frio e das demais cidades da Região dos Lagos; e a implantação de uma grande escola técnica estadual garantindo formação profissional para os estudantes desta região".

Marcelo Freixo

Em visita às cidades de Teresópolis e Nova Friburgo na tarde desta sexta-feira (23), o candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) falou sobre a importância da agricultura na economia do estado. Também discursou sobre a formação educacional de jovens para o emprego e prometeu construir um Centro de Abastecimento em Teresópolis.

"Como em todo estado do Rio, a gente precisa desenvolver a agricultura familiar. A agricultura no Rio hoje é menos de 5% do PIB estadual, muito pouco. Ela é essencial para a vida do povo, afinal não dá para viver sem comer, e sabemos da importância do setor para a economia da região Serrana", destacou o candidato ao caminhar pela Calçada da Fama em Teresópolis com apoiadores. "Aqui em Teresópolis a gente vai construir um Ceasa para facilitar a vida do produtor na distribuição dos alimentos produzidos por aqui", completou.

Freixo apresentou a sua proposta de incentivo a produção de alimentos na região Serrana junto aos seus planos para a educação do estado: "Queremos uma corrente de educação em tempo integral, da primeira infância ao primeiro emprego e a escola técnica é peça fundamental para isso e para a juventude da região Serrana, que hoje se forma e não tem onde trabalhar em sua cidade", destacou.

Os empresários também foram lembrados pelo candidato: "A gente precisa gerar emprego na região Serrana. Para isso, contamos com a ajuda, e queremos apoiar os negócios de todo o estado. A casa do empreendedor no meu governo vai ajudar a quem tem seu negócio próprio, e a quem quer montar a sua empresa, com acesso a empréstimos e a auxílio jurídico e administrativo", reforçou.

Sobre a saúde, Freixo destacou a situação precária no interior do estado: "Temos uma crise muito grande na Saúde em todo o interior, falta hospital público estadual. Vamos conversar com os prefeitos e entender de que maneira o governo estadual pode ser parceiro e trabalhar para investir na saúde de todos."

Claudio Castro

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, participou de uma carreata com eleitores em Itaboraí, nesta sexta-feira (23). Durante visita à cidade, Castro conversou com moradores e comerciantes e ressaltou importantes iniciativas para consolidar o desenvolvimento econômico do município. Entre as ações está a reativação do Polo GasLub, antiga demanda da população.

Durante os dois anos de gestão de Cláudio Castro, foram destinados mais de R$ 400 milhões para Itaboraí, por meio do programa PactoRJ, maior pacote de investimentos do estado.

"A cidade de Itaboraí sofreu muito nos últimos anos com a falta de emprego. Agora, está voltando a crescer com a reaproximação do Governo do Estado e com a destinação de recursos voltados para intervenções em infraestrutura e outras áreas. Recuperamos mais de 30 mil empregos na região de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói e Maricá. Vale lembrar que o Rio de Janeiro tem vocação para se tornar um grande polo gerador de energia e referência na transição energética do país, com uma matriz mais diversificada e limpa. Itaboraí terá um papel fundamental neste segmento”, afirmou o governador.

Acompanhado do prefeito da cidade, Marcelo Delaroli, do deputado federal Altineu Côrtes, além de outras autoridades, Castro também explicou que o Estado tem elaborado mapas sobre o potencial de geração de energia limpa (solar, eólica, biogás e hidrogênio) e estabelecido parcerias com empresas importantes do setor para projetos pioneiros. O governador lembrou ainda que, este ano, foi assinado um Memorando de Entendimento com a White Martins para viabilizar a produção de hidrogênio verde no estado.

Durante a caminhada, o governador anunciou também que, em uma próxima gestão, Itaboraí vai ganhar um Restaurante do Povo, com café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1, além de um Café do Trabalhador. Já na área de Segurança, o município terá a sua base do Segurança Presente ampliada.

Wilson Witzel, Cyro Garcia e Eduardo Serra

Os candidatos Wilson Witzel (PMB), Cyro Garcia (PSTU) e Eduardo Serra (PCB) não tiveram a agenda confirmada hoje.