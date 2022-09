"Tenho certeza que lá de cima ele (Deus) vai dizer: Lula, cuida deste povo aqui"

Lula participou de oração com os demais convidados no palco - Foto: Filipe Aguiar

Lula participou de oração com os demais convidados no palco - Foto: Filipe Aguiar

Falando diretamente para milhares de religiosos, entre pastores e membros de igrejas evangélicas, nesta sexta-feira (9), em São Gonçalo, o candidato a presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT) foi enfático ao dizer que não precisa provar que acredita em Deus, pois, segundo ele, tudo que aconteceu de positivo em sua vida foi graças a mão de Deus lhe dando direção.

Criticado por seus adversários políticos por não acreditar em Deus ou por ser contra igrejas, Lula fez questão de desmentir o assunto, dizendo-se um abençoado por Deus.

"Se tem um brasileiro que não precisa provar que acredita em Deus, esse brasileiro sou eu. Eu não teria chegado onde cheguei se não fosse a mão de Deus dirigindo meus passos. Tenho certeza que lá de cima ele vai dizer: Lula, cuida deste povo aqui".

Apesar de abordar o assunto, Lula falou também sobre religião e política, afirmando que o Estado não deve se posicionar a favor ou contra determinada religião.

"Aprendi que o Estado não deve ter religião, não deve ter igreja, mas deve garantir o funcionamento e a liberdade de muitas igrejas."

Com um discurso forte, o candidato falou que não usa o nome de Deus em vão para pedir votos. Vale lembrar que seu maior adversário nessas eleições, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), tem grande apoio de evangélicos.

"Eu vou dizer pra você, eu admito um ser humano mentir, mas um pastor mentir usando o nome de Deus é inadmissível. Ninguém deve usar o nome de Deus em vão. Eu já fui cinco vezes candidato, mas nunca fui na igreja pedir voto. Ali é o lugar de fé, não de pedir voto usando nome de Deus", disse.

O evento "Evangélicos com Lula e Alckmin" realizado nesta sexta em São Gonçalo contou com a presença de lideranças evangélicas progressistas, como o pastor batista Oliver Goiano, a deputada Benedita da Silva, o pastor Ariovaldo Ramos e o pastor Sérgio Dusilek, presidente da Convenção Batista Carioca, além do candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB), do candidato a deputado federal Quaquá, e diversos políticos da região.