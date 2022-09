Lula diz em SG que "Bolsonaro trata povo como coisa de segunda"

Lula discursou para evangélicos no clube Tamoio - Foto: Filipe Aguiar

Durante o evento "Evangélicos com Lula e Alckmin", que ocorreu no Clube Tamoio, em São Gonçalo, nesta sexta-feira (9), o candidato a presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT) criticou a forma como o atual governo vem tratando a população mais pobre do país.

Em seu discurso, Lula afirmou que ninguém escolhe ser pobre, que isso, na verdade, é a consequência da falta de oportunidades que deveriam ser criadas pelos governantes.

"Ninguém escolhe ser pobre, a gente é pobre porque não tem oportunidade. Porque se fosse para escolher, todo mundo aqui seria classe média. Todo mundo quer comer carne de primeira. Nem pé de frango a gente está comprando, porque o pobre agora tá comprando carcaça de frango. Eles tratam a gente como coisa de segunda", disse.

Apoiadores lotaram o clube Tamoio para ver discurso de Lula | Foto: Filipe Aguiar

Seguindo com suas falas direcionadas aos menos favorecidos, Lula admitiu sua vontade de ver os mais pobres voltando a frequentar as universidades como, segundo ele, acontecia durante seus governos.

"Eu queria que as pessoas pobres e da periferia pudessem chegar a universidade e serem doutoras. Porque o povo pobre não é um povo burro. É um povo sem oportunidade. E foi isso que nós fizemos. Foi por isso que nosso país deu certo", discursou.

Alckmin falou sobre fazer governo popular, voltado aos mais necessitados | Foto: Filipe Aguiar

Candidato a vice-presidência, Geraldo Alckmin (PSB) seguiu a linha de Lula em seu discurso e falou sobre fazer um governo 'popular'.

"Jesus disse amai-vos uns aos outros e não armai-vos uns aos outros. A política bem feita é de amor ao próximo. Lula fará uma política de inclusão, com moradia, educação, alimentação. Eu peço a Deus que a gente possa ter um governo realmente popular. Voltado a quem precisa com a intensão de mudar a vida do povo".