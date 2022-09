Lula é recebido por cerca de 8 mil evangélicos em São Gonçalo

O ex-presidente e atual candidato a presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT) esteve, nesta sexta-feira (09), no clube Tamoio, em São Gonçalo, para participar do evento "Evangélicos com Lula e Alckmin". Acompanhado do seu vice Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo (PSB), da candidata a deputada federal Benedita da Silva (PT), e diversos outros políticos, Lula falou para mais de 8 mil pessoas.

Lula discursa em São Gonçalo Filipe Aguiar

Autor: Filipe Aguiar

Logo no início de seu discurso, Lula agradeceu aos religiosos presentes e, em forma de contestar as fake news que tentam te atingir, afirmou que a verdade vencerá.

"Quero agradecer a Deus a oportunidade de ver reunido tantos religiosos aqui. Agradecer quem organizou o evento. É muito importante saber que a verdade vencerá", declarou.

Em seguida, o candidato falou sobre retomar o programa 'Minha Casa, Minha Vida' e acusou o atual governo de ter destruído o país.

"Eu vou voltar a governar esse país e não vai ter casa amarela, vai ter casa da cor que você quiser, porque o 'Minha Casa, Minha Vida' vai voltar. Vai voltar a ter pobre na universidade, churrasco aos finais de semana. Todo mundo sonha em andar de avião, mas eles acham que a gente gosta de andar de ônibus. Esse país a gente já viveu até 2015. Eles destruíram o país", afirmou.

Em clima de festa, os presentes cantaram louvores e puxaram coros de 'Lula presidente'.

O candidato destacou que a vontade dele era fazer um evento aberto, para a grande população, mas hoje o ato era "fechado para os pastores que queriam demonstrar que Deus é paz".

Apoiadores de Bolsonaro tentaram tumultuar o evento

Presença de Bolsonaristas na porta do clube deixou o clima tenso | Foto: Filipe Aguiar

Mantendo o estilo de campanha de enfrentamento apoiadores de Bolsonaro estiveram presentes na porta do Clube Tamoio, em São Gonçalo, durante o evento de campanha do candidato Lula.

Apesar da tentativa, os apoiadores de Lula não seguiram o enfrentamento e seguiram para entrar no clube, onde acontece o ato pró Lula.