Eleições 2022: Confira as agendas desta sexta-feira (9) dos candidatos ao Governo do Rio e Presidência da República

Agendas dos candidatos para esta sexta-feira (9):

Candidaturas ao Governo do Rio

Cláudio Castro (PL): Às 17h, o candidato à reeleição caminha com eleitores de Itaboraí, com ponto de encontro em frente ao supermercado Costa Azul da Rua 22 de Maio. No trajeto, conversará com moradores e comerciantes sobre suas demandas. Antes, às 12h30, Castro participa de sabatina no SBT.

Cyro Garcia (PSTU): Nesta sexta-feira (9), Cyro não tem compromissos de campanha.

Eduardo Serra (PCB): Às 11h, Serra faz panfletagem no calçadão da Penha. Às 19h, tem voo noturno nos bares do Baixo Méier.

Juliete Pantoja (UP): Às 9h, Juliete dará entrevista ao Programa Amaury Valério, na Rádio Ondas FM 97,7 e na Cabo Frio TV, canal 10, em Cabo Frio. Às 13h, tem agenda em Rio das Ostras. Às 17h30, participa de lançamento das candidaturas da UP em Macaé.

Luiz Eugênio (PCO): A agenda do candidato para esta sexta (9) não havia sido divulgada até o fechamento da matéria.

Marcelo Freixo (PSB): Às 10h, Freixo estará presente no comício de Lula e Alckmin com evangélicos no Clube Tamoio, em São Gonçalo (Endereço: Avenida Pres. Kennedy, 101 - Zé Garoto). Às 18h30, tem encontro com a Coalizão Negra Por Direitos no Rio, para falar de políticas públicas de combate ao racismo e de redução das desigualdades. (Endereço: IAB - Rua do Pinheiro, 10, Flamengo).

Paulo Ganime (Novo): Às 10h, Ganime faz panfletagem em Teresópolis com Marcos Juliano, com ponto de encontro na Padaria Império, na Calçada da Fama. Às 13h, visita o Mercado de Água Quente, também em Teresópolis. Às 19h, tem encontro com o candidato a vice-presidente do Novo, Tiago Mitraud, no Leblon.

Rodrigo Neves (PDT): Neves visita a Região Serrana nesta sexta-feira. Em Petrópolis o encontro está marcado para 10h, na Praça Prefeito Alcindo Sodré, no Centro, onde Rodrigo Neves caminhará com lideranças políticas da região e militantes. Às 13h, o candidato estará em Teresópolis, na Praça da Igreja Matriz de Santa Tereza. Às 15h30, a caminhada acontece em Nova Friburgo, com concentração na praça do Obelisco.

Presidência da República*

Ciro Gomes (PDT): Em Londrina (PR), tem encontro com candidatos locais, na Praça Getúlio Vargas, às 10h30. Em Maringá (PR), visita o comitê de seu partido, às 14h. Já em Campo Grande (MS), se encontra com o governador, no aeroporto, às 15h15, e inaugura o comitê de seu partido, às 19h.

Constituinte Eymael (DC): Não divulgou sua agenda.

Felipe D’Ávila (Novo): Não tem compromissos públicos.

Jair Bolsonaro (PL): Tem agenda com um candidato ao governo do Tocantins, no Bico do Papagaio, no extremo norte do estado. Está prevista uma motociata no trajeto, com desembarque em Imperatriz (MA), às 11h. De lá, segue para Axixá (MA), onde haverá discursos breves. Depois, a comitiva segue para Araguatins (TO), cidade que receberá um ato dos dois candidatos, no Parque de Exposições.

Léo Péricles (UP): Terá agendas internas de campanha.

Lula (PT): Participa do encontro Evangélicos com Lula e Alckmin, às 10h, no Centro Cultural Seven Music, em São Gonçalo (RJ).

Padre Kelmon (PTB): Não divulgou sua agenda.

Simone Tebet (MDB): Tem agenda no estado de São Paulo. Em São José do Rio Preto (SP), visita o Hospital de Base, às 9h30, e o mercadão municipal, às 11h. À tarde, concede entrevista à Rede Vida de Televisão, às 12h. Em Franca (SP), visita uma fábrica de calçados do Polo Atacadista, às 14h30, faz uma caminhada na Praça Nossa Senhora da Conceição, às 16h, e visita a Associação Comercial e Industrial da cidade, às 17h. O último compromisso é uma entrevista, às 18h, com a Rádio Difusora.

Sofia Manzano (PCB): Concede entrevista para Agência Estado/Estadão, às 8h; participa de Ato Nacional da Enfermagem contra a suspensão do piso, no COREN-SP, às 10h; concede entrevista à rádio e TV Diamantina, às 15h30; faz panfletagem no Largo da Batata, próximo ao metrô Faria Lima, às 18h; e concede entrevista para Jovens Cronistas, às 19h30.

Soraya Thronicke (União): Em São Paulo (SP), grava propaganda eleitoral, às 9h, concede entrevista online ao vivo para o grupo O Liberal, do Pará, e um pool de veículos de comunicação do Amapá, do Maranhão, do Mato Grosso, de Tocantins, do Amazonas, de Rondônia, de Roraima e do Acre, às 12h30. Tem reunião com equipe da assessoria de comunicação da campanha em seu comitê, às 14h, e concede entrevista ao vivo ao Portal Conexão Poder, do estado de Mato Grosso, às 17h.

Vera Lucia (PSTU): Participa de uma entrevista, na TV Onix, em São Carlos (SP), às 11h15. Em Descalvado (SP), reúne-se com agricultores no assentamento 21 de Dezembro, às 14h30. Em Jaú (SP), participa de plenária, às 19h30.

*Com informações da Agência Brasil