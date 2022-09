O que fizeram os candidatos a governador do Rio nesta quinta-feira (8)

Rodrigo Neves (PDT)

O candidato esteve gravando, a partir das 10h, programa eleitoral para rádio e TV, seu único compromisso de campanha do dia.

Marcelo Freixo (PSB)

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) visitou, na manhã desta quinta-feira (08), o Centro Integrado de Apoio à Mulher da Baixada (CIAM), em Nova Iguaçu, para falar sobre combate à violência doméstica e políticas públicas capazes de gerar trabalho e renda. O encontro com as mulheres residentes na Baixada foi realizado em frente ao antigo endereço do CIAM porque a sede está fechada desde 2017. Nos últimos cinco anos, nenhum governador tomou a iniciativa de compensar a perda pelo local e os serviços que eram prestados ali.

"Fizemos nosso encontro em Nova Iguaçu na frente da antiga sede do CIAM, que é o Centro Integrado de Apoio a Mulher da Baixada, porque as portas foram fechadas. Esse abandono que todos estão vendo é o retrato da falta de cuidado do atual governo com as mulheres. Nós vamos enfrentar a violência fazendo o contrário: abrindo mais portas. Vamos criar mais Delegacias das Mulheres, fazer parceria com os prefeitos para aumentar a quantidade de creches para que as mulheres tenham onde deixar os filhos quando forem trabalhar. E vamos dar qualificação profissional através do programa Bairro Prosperidade para que as mulheres tenham melhores empregos e melhores salários", disse o candidato.

As mulheres estão dentro do orçamento e são prioridade no Plano de governo de Freixo. "Serão protagonistas em nosso governo e estarão representadas em nossas secretarias. Eu quero assumir um compromisso com as mulheres do Rio de Janeiro: nosso governo vai adotar a política do cuidado, combatendo a violência doméstica e dando mais oportunidades para que todas as mulheres tenham um futuro melhor", garantiu ele.

Freixo visitou, nesta quinta (8), o Centro Integrado de Apoio à Mulher da Baixada (CIAM), em Nova Iguaçu | Foto: Divulgação

Eduardo Serra (PCB)

O candidato do PCB, Eduardo Serra, participou de uma entrevista ao SBT, por volta de 12h.

Já às 16h o candidato ao governo do Rio fez panfletagem na Estação São Cristóvão.

Cláudio Castro (PL)

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, anunciou, nesta quinta-feira (08), que vai investir na descentralização do atendimento da rede estadual de saúde, com a reforma e a inauguração de novos hospitais. Em dois anos, durante a sua gestão, já foram repassados cerca de R$ 500 milhões para a construção e a revitalização de mais de 50 unidades de saúde. A declaração foi feita durante vistoria às obras de ampliação do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Centro do Rio.

Segundo Cláudio Castro, o Instituto do Cérebro é apenas um exemplo das grandes intervenções realizadas pelo Governo do Estado. Também estão sendo reformadas 24 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Em Nova Iguaçu, o governo constrói o Rio Imagem. Na Região Serrana, em Nova Friburgo, será entregue o Hospital do Câncer. Também estão previstas as inaugurações da unidade oncológica de Belford Roxo e dos hospitais de Santo Antônio de Pádua e de Guarus, em Campos dos Goytacazes.

“Vou colocar um fim nesta verdadeira Via Sacra que muitos pacientes do interior precisam enfrentar, encarando horas de estrada dentro de uma van, muitos deles bem debilitados, para conseguir atendimento na Região Metropolitana. Para isso, estou descentralizando o atendimento da Saúde, levando unidades hospitalares para todo o território. Investindo na saúde do interior, além de melhorar o atendimento nas demais regiões, desafogamos a rede de saúde da capital”, afirmou Cláudio Castro

Primeiro centro do país voltado ao tratamento de doenças neurocirúrgicas do sistema nervoso central, o Instituto do Cérebro passa por obras desde junho deste ano. O projeto de ampliação inclui a construção do bloco de enfermaria, já em fase avançada, além de melhorias nas instalações, com a adaptação dos laboratórios. Após o término das intervenções, previsto para até o fim do ano, o hospital passará a contar com 49 leitos de enfermaria e mais dez de CTI infantil.

“Para que o instituto atenda ainda melhor à população, estamos investindo R$ 6,7 milhões na ampliação da sua estrutura e na aquisição de novos equipamentos, o que vai aumentar a sua capacidade. Com a abertura dos leitos de enfermaria, podemos otimizar os leitos de UTI e, com isso, ampliar o número de cirurgias. Quanto mais investirmos em tecnologia e estrutura, melhor para a população”, explicou o atual governador.

Cláudio Castro realizou vistoria nas obras de ampliação do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer | Foto: Divulgação

Cyro Garcia (PSTU)



O candidato Cyro Garcia, do PSTU, esteve nesta quinta (8) em Volta Redonda fazendo campanha.

Wilson Witzel (PMB)

Nesta quinta-feira (8), o candidato ao governo do Rio esteve, às 10h, em caminhada na Praça Saens Peña, na Tijuca e às 14h realizou gravação de mídia de campanha.