Lula se encontra com evangélicos em São Gonçalo nesta sexta-feira (09)

Depois da passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo Estado do Rio, que fez comício em Copacabana no feriado de 7 de setembro, quem 'acampa' por aqui é o ex-presidente Lula, que após fazer campanha na Baixada Fluminense na noite desta quinta-feira (comício em Nova Iguaçu), nesta sexta-feira estará em São Gonçalo, onde vai se encontrar com cerca de 2 mil pastores evangélicos no antigo Clube Tamoio, agora chamado de Centro Cultural Seven. Junto com ele, além do seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, Lula está levando a 'tiracolo' em suas andanças pela Baixada e São Gonçalo, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), candidato a governador do Estado por sua coligação.

São Gonçalo, além de por muitos anos ostentar o título de segundo maior colégio eleitoral do Estado do Rio (perdeu a posição para Duque de Caxias por cerca de pouco mais de mil eleitores segundo o TSE), foi a escolhida pelo candidato do PT, por ser considerado o município com o maior número de igrejas evangélicas do Brasil. A organização do evento, denominado 'Evangélicos com Lula e Alckmin', prevê a presença de 6 mil evangélicos, além dos 2 mil pastores, no encontro previsto para começar às 10h.

Nas eleições de 2002 e 2006, quando Lula se elegeu presidente, e nas de 2010 e 2014, quando Lula Dilma Rousseff foi eleita, o PT teve votações expressivas na cidade, com apoio dos prefeitos de cada época, que não eram do partido. Em 2020, pela primeira vez o PT quase elegeu o médico Dimas Gadelha prefeito do município, que foi derrotado pelo atual chefe do Executivo gonçalense, Capitão Nelson, no segundo turno, por 50,79% x 49,21%, cerca de 6 mil votos de diferença.